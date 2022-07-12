Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным: ВСУ раскрыли, о чем договаривались стороны

Глава Турции Реджеп Эрдоган решил обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с важным призывом. Они затронули тему урегулирования ситуации в Украинском государстве, а также ряд других проблем.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. Он призвал того к урегулированию ситуации в Украине наряду с обеспечением «зернового коридора». Разговор состоялся в понедельник. Так же стороны обсудили установление коридоров безопасности, чтобы экспортировать зерно в Черное море», – сказано в сообщении.

К сожалению, другие подробности разговора так и остались неизвестными. Кроме того, неясно, договорились ли вообще хоть о чем-то стороны. Во всяком случае, немало украинцев надеются на то, что Эрдоган сумел хоть как-то приблизить конец войны в Украинском государстве.

Как сообщалось ранее, россияне готовятся к наступлению: Ведется сильный артиллерийский огонь.