Зеленский рассказал, наступила ли в действительно оперативная пауза у россиян

Россияне продолжают военные действия и никакой паузы нет.

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Российская армия не ушла в оперативную паузу, как предполагали многие. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Во время своего видеообращения он отметил, что только за последние сутки россияне нанесли 34 авианалета по украинским позициям. Поэтому, о никакой паузе, не нужно говорить, так как оккупанты продолжают наступление, пишет УРА-Информ.

“На этой неделе многие говорили о якобы “оперативной паузе” в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту “паузу”. Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы по разным направлениям”, – заявил глава государства.

В тоже время он добавил, что ВСУ нужно сделать многое, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза. При этом эта пауза должна наступить не перед новым наступлением, а перед их бегством из украинской земли.

Ранее Зеленский дал важный приказ по Югу Украины.