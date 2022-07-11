Политика

Зеленский дал важный приказ по Югу Украины: это нужно сделать

Глава государства приказал возвращать оккупированные территории.

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Украинские военные получили указ возвращать оккупированные территории на Юге Украины. Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников.

В интервью британскому изданию The Times Резников заявил, что глава государства уже отдал соответствующий указ. Он отметил, что Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России. Он добавил, что прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны, пишет УРА-Информ.

“Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах”, – объяснил министр. 

Ранее мы сообщали, что власти выступили с важным сообщением для жителей оккупированных территорий.

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