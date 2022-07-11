В Киевской области активизировались диверсанты: Тука предупредил население об опасности

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил о том, что в одном из северных регионов страны активизировались люди, работающие на Российскую Федерацию.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«В Киевской области диверсанты решили активизироваться. Мы вынуждены быть готовы для того, чтобы обороняться от возможного вторжения. В последние дни есть тревожные новости. Мне сообщают, что в Киевской области были зафиксированы ДРГ. Известно, что прибыли они со стороны Республики Беларусь», – процитировал источник Туку.

После этого замминистра добавил, что в ДРГ состоят в основном иностранцы, которые являются русскими и белорусами. Что примечательно, по словам Туки, некоторые из них являются профессиональными диверсантами, а не рядовыми коллаборантами.

«Однако отметим, что таких людей наши ВСУшники ловят достаточно быстро», – заключил на позитивной ноте источник.

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