США направили в Украину своих военных: источник ОП раскрыл, какой успех скоро ждет ВСУ

Соединенные Штаты решились на серьезный шаг, чтобы помочь Украинскому государству избавиться от российских оккупантов. Пентагон направил группу кадровых военных для того, чтобы эффективность Вооруженных сил Украины значительно возросла.

Время чтения: 38 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на источник в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП передал, что США направили целую группу из кадровых военных. Их задача заключается в обеспечении эффективности переданных РСЗО. Они выполняют разные ключевые задачи. В задачи этих людей входит загрузка точных координат в программное обеспечение РСЗО. Это, в свою очередь, позволит ВСУ в эффективном порядке наносить ракетные удары по военным объектам», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что за каждой машиной были закреплены по нескольку инструкторов из Америки. Именно они по задумке должны контролировать всю работу РСЗО, не допустим при этом утечку секретных данных. Кроме того, они должны следить за тем, чтобы машины постоянно меняли свое место дислокации.

Напомним, в Минобороны Украины предупредили о планах РФ на Запорожье.