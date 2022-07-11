Политика

Система NASAMS скоро отправится в Украину

Важные моменты по поводу этой системы ПВО.

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Норвежско-американская система ПВО NASAMS охраняет небо над Вашингтоном и объекты во многих странах мира. Скоро она будет защищать и города Украины. По мнению экспертов, его основная роль будет заключаться в сдерживании российских крылатых ракет.

1 июля Пентагон официально объявил, что США закупят для Украины две системы NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System), выполнив давно высказанные Киевом просьбы о поставке западных систем ПВО, пишет УРА-Информ.

Аббревиатура NASAMS расшифровывается как National Advanced Ground-to-Air Missile System и является одной из наиболее широко используемых в мире систем ПВО средней дальности. Первоначально первая часть названия была «норвежская», а не «национальная», потому что именно здесь производилось оружие; в США она была изменена после того, как система поступила на вооружение США в качестве основного элемента защиты воздушного пространства над Вашингтоном, самого охраняемого сегмента неба в мире.

Основная концепция системы заключалась в адаптации стандартных американских ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM для запуска с наземных пусковых установок, хотя более поздние версии также были адаптированы для использования других ракет.

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