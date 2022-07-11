Политика

Путин поменял цели в Украине, теперь у него другая задача – Пионтковский

Российский политолог высказал свое мнение о ситуации.

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Задачи президента России Владимира Путина в Украине в последнее время изменились. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Он считает, что цели с начала вторжения 24 февраля у лидера Кремля менялись уже не раз. Так, по мнению эксперта, после отхода РФ от Киева ею стал захват Харькова, но сейчас ситуация снова изменилась и оккупанты хотят взять Славянск через несколько недель или месяцев, после чего они намерены добиться прекращения огня, мобилизовав агентуру, пишет УРА-Информ со ссылкой на 24 канал.

“После прекращения огня начинаются двусторонние переговоры России и Украины о спорных территориях”. А это значит о Херсонской и Запорожской областях. Это и есть план Путина. Мы все понимаем, что украинские власти никогда на это не пойдут. Он до сих пор не понял украинцев”, – заявил эксперт.

Пионтковский заявил, что Путин хочет мобилизовать всю Западную агентуру и дожать украинские власти, а также продолжить террор мирного населения, чтобы оно тоже давило на Киев.

Ранее в Минобороны Украины предупредили о планах РФ на Запорожье.

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