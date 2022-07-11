Политика

Путин намеревается устроить тайные переговоры с ЕС и США: Климкин сказал, какой план может быть у главы Кремля

Бывший глава МИДа Украинского государства Павел Климкин утверждает, что Кремль пугает Запад энергетическим и продовольственным кризисом. Однако экс-дипломат уверяет, что глава России Владимир Путин намерен устроить своего рода «тайную игру» с Западом.

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Об этой информации Климкин сообщил в интервью «НВ», передает «УРА-Информ».

В самом начале Климкин отметил, что президент России Владимир Путин, развязавший тотальную войну против Украины, через пять месяцев после начала активной фазы боевых действий тайно пытается наладить контакты с США и Европой.

«Хозяин Кремля хочет переговоров, запугивает страны Запада энергетическим и продовольственным кризисом», – сообщил Климкин.

По мнению экс-главы МИДа, внимание российского диктатора к переговорному процессу с Западом будет усиливаться до осени, так как это наиболее выгодный для Кремля период – цены на энергоносители и продовольствие, скорее всего, вырастут. Как утверждает бывший дипломат, Путин хочет предложить договоренности «на взаимовыгодных условиях».

Напомним, в Курской области готовятся к новым взрывам: реакция россиян не заставила себя долго ждать.

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