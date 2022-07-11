Политика

Поляки продолжают собирать день на Байрактар для Украины: как успехи

Собрали почти половину необходимой суммы.

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Поляки продолжают собирать деньги на Байрактар для Украины. По данным на утро 11 июля собрана почти половина необходимой суммы.

Самый высокий платеж – 50 000 злотых, тех, кто перевел более тысячи злотых  – сотни, а меньше – десятки тысяч. В сборе принимают участие поляки, а также украинцы, белорусы и представители других национальностей. На закупку боевого беспилотникова Bayraktar TB2 для украинской армии уже собрано более 10,5 млн злотых, пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

Журналист Славомир Сераковский организовал сбор средств на покупку боевого беспилотника. Для этого необходимо 22,5 млн злотых.

– Сумма вначале была астрономической, но никто не испугался – сказал журналист.

По словам Сераковского, украинцы доносят до него голоса благодарности и поддержки его идеи. – Я знаю из реакции украинских СМИ и простых людей, что этот Байрактар ​​- тоже надежда. Есть большой страх, что люди на Западе уедут в отпуск, потеряют интерес, потеряют внимание и силы для этой войны. Поэтому, когда поляки вдруг скидываются на то, чтобы дать им Байрактар, самое современное, самое необходимое оружие, это значит, что мир не забывает, что мы с ними, – сказал журналист.

Ранее мы сообщали, что система NASAMS скоро отправится в Украину.

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