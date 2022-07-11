Политика

Найдем всех мразей – ВСУ сообщили, что ждет россиян, вернувшихся в РФ после «спецоперации»

Известно, что на россиян, которые приехали в Украину воевать, устраивают своеобразную охоту не только местное население, что не разделяет взглядов о «спецоперации», но теперь уже и представители Вооруженных сил Украины.

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Об этой информации сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Так называемые герои, которым удалось выжить, и вернуться в Тольятти. Интересно, почему же в последнее время все лица запрятаны? Но это не поможет. Найдем всех мразей и уродов. Кстати, интересное уточнение. Взгляните на обувь мародеров», – написал Штефан.

Что примечательно, если присмотреться, действительно, можно увидеть, что обувь у оккупантов достаточно разная. Где они ее достали – никто не знает, хотя, если довериться мнению представителя ВСУ, то, очевидно, ее попросту своровали либо у других солдат, либо у местного населения.

На этом фоне пока неизвестно, как именно солдаты Украины будут доставать этих людей в РФ. Однако известно, что ВСУ сотрудничают с представителями легиона «Свобода России», которые действуют и на территории РФ. Возможно, именно они поспособствуют этому делу.

Напомним, Лаврова бойкотировали на саммите G20: даже нарушили традицию.

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