Эксперт НАТО назвала истинную цель Путина в Украине

Стефани Бабст высказала свое мнение о ситуации.

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В воскресном интервью немецкой газете Handelsblatt бывший глава штаба стратегического планирования НАТО Стефани Бабст заявила, что одной из целей российской армии является терроризирование мирного населения Украины

Ссылаясь на намерения президента России Владимира Путина, она сказала, что не ожидала, что он захочет продолжать свою «спецоперацию» до бесконечности, но даже если Россия сделает «перерыв», она все равно захочет уничтожить Украину как независимое государство, пишет УРА-Информ со ссылкой на РАР.

Отвечая на вопрос об оценке ситуации на фронте, эксперт признала, что обе стороны в настоящее время борются с рядом проблем. К ним относятся расширение войск, снабжение и материально-техническое обеспечение, а также ремонт и замена материалов. 90-дневное наступление россиян на Донбассе и на других участках фронта привело к большим потерям с обеих сторон.

Бывший начальник штаба стратегического планирования НАТО, проработавший в Североатлантическом союзе более двух десятилетий, предупредила в интервью, что Россия может «создать факты» и в сентябре аннексировать Донбасс и оккупированные территории на юге Украины.

По мнению эксперта, контрнаступление Украины пока невозможно, но как она подчеркнула: «чем раньше украинские вооруженные силы смогут перегруппироваться и получить необходимые системы вооружения с Запада, тем больше у них будет шансов остановить дальнейшее продвижение россиян и, при необходимости, переходить в контратаки».

Логистика поставок оружия представляет собой настоящую проблему, поскольку, как она указала, россияне все чаще атакуют украинские пути поставок.

Ранее мы сообщали, что система NASAMS скоро отправится в Украину.