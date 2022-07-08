В Великобритании заявили, будут ли дальше помогать Украине после отставки Джонсона

Важное заявление от одного из главных союзников Киева.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в четверг, что он убежден, что отставка премьер-министра Бориса Джонсона не повлияет на поддержку Великобританией Украины. Он подчеркнул, что по этому вопросу существует межпартийный консенсус.

На вопрос, не повредит ли объявленная в четверг отставка Джонсона поддержке Украины, Уоллес ответил: «Я не думаю, что есть какой-то риск». Он добавил, что и президент Украины Владимир Зеленский, и министр обороны Украины Алексей Резников понимают, что поддержка Великобритании постоянна и не сводится к одному человеку, пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

«Хотя премьер-министру будет очень грустно покидать свой пост, он вел Украину, как он вел (страну) через Covid и Brexit, конечно, и я думаю, что многие люди это ценят. Но вся политическая система поддерживает то, что мы делаем для Украины. Я не ожидаю, что это вообще закончится”, – сказал Уоллес.

Он подчеркнул, что правительство всегда стремилось к межпартийному консенсусу по поддержке Украины, в том числе по вопросу поставок вооружений и военной подготовки.

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