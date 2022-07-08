Политика

Россия еще не начала всерьез ничего в Украине – Путин отличился циничным заявлением

Глава Кремля Владимир Путин высказался об Украинском государстве далеко не в лучшем свете. По его словам, военные силы России якобы еще даже не начали никаких серьезных мер в нашем государстве. Более того, он даже высказался о заявлении насчет того, что ВСУ победят РФ на поле боя.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Россия еще не начала всерьез ничего в Украине. На сегодняшний момент мы слышим, что нас намерены побеждать на поле боя. Что ж тут скажешь…Пусть попробуют», – процитировал президента РФ источник.

Затем лидер России подытожил, что он с коллегами не отказываются от переговоров касательно установления мира в Украине. Тем не менее, Путин добавил, что, чем позже они начнутся, тем тяжелее будет разговор.

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