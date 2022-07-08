РФ готовится к затяжной войне в Украине: эксперты ISW рассказали, какие планы мог поставить Путин

За последние 133 дня Россия не заявляла об «успехах» в войне против Украины. Это подтверждает оценку, что российские военные решились на временную паузу, которая со временем перейдет в конфликт особого формата.

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Об этой информации сообщили в Институте изучения войны (ISW), передает «УРА-Информ».

При этом Кремль продолжает готовить российскую экономику к затяжной войне против Украины. Кроме того, с самого начала войны и до сегодня оккупанты постоянно говорили о своих достижениях. Но при этом украинские войска из Лисичанска до 3 июля не выходили.

В то же время русские части продолжали наступление по всем направлениям с 6 июля. Эксперты сходятся на мнении о том, что оперативная пауза может подходить к концу.

В любом случае это означает, что российские силы, скорее всего, ограничатся якобы небольшими наступательными операциями и будут стремиться собирать информацию для более важных маневров, выполняя боевые задач.

По мнению ISW, Кремль пытается мобилизовать российскую экономику и промышленность на поддержку войны против Украины и готовится к затяжному конфликту.

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