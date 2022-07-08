Лаврова бойкотировали на саммите G20: даже нарушили традицию

От совместной фотографии отказались из-за недовольства Кремлем

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В пятницу на острове Бали начались переговоры глав дипломатических ведомств стран G20 по поводу роста цен на продукты питания и энергоносители, связанного с агрессией России против Украины. От совместной фотографии отказались из-за недовольства Кремлем, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на анонимные источники. Накануне министры стран “Большой семерки” отказались от совместного ужина.

Встреча глав дипломатий G20 на индонезийском острове Бали, которая проходит с четверга, является первым мероприятием с начала войны на Украине, в котором одновременно принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и главы дипломатия крупных стран, которые вводят санкции против Москвы, пишет Первая Лента.

В группу также входит ряд стран, таких как Китай, Индия, Индонезия и ЮАР, которые не вводили санкции против России.

Нежелание некоторых собравшихся дипломатов относиться к российским властям отражает тот факт, что обычное совместное фото министров, присутствовавших на встрече, не было сделано, сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

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