Политика

Кадыров записал новое видео с «Зеленским»: ВСУ показали, как опозорился глава Чечни

Чеченский лидер Рамзан Кадыров решил всерьез заняться либо юмористическими видео, либо накруткой подписчиков по своим каналам. Он записал уже второе видео, где президента Украины Владимира Зеленского играет актер, который делает максимально выгодные заявления для РФ.

Время чтения: 41 Секунд

Об этой информации сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Кадырка Дон решил записать очередной видос для своего ТикТока. На большее эта мразь не способна», – коротко написал «Штирлиц».

Что примечательно, на видеоролике Зеленского показывают в качестве, вероятно, кокаинового наркомана. Его приводят к Кадырову в резиденцию в наручниках. По сюжету Зеленский просится в личный батальон Кадырова пехотинцем, однако глава Чечни посылает его в сторону Североатлантического альянса НАТО.

Что примечательно, в Украине по-своему ответили на подобное. Многие люди попросту рассмеялись из-за действий Кадырова, который не может ничего добиться в Украине. Как считают люди, данные видеоролики демонстрируют то, что РФ попросту не способна ничего добиться в нашей стране, и потому лютуют.

Напомним, олигархи Украины выводят свои активы из страны: инсайдер ОП сказал, как это бьет по государству.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

РФ готовится к затяжной войне в Украине: эксперты ISW рассказали, какие планы мог поставить Путин

За последние 133 дня Россия не заявляла об «успехах» в войне против Украины. Это подтверждает оценку, что российские военные решились на временную паузу, которая со временем перейдет в конфликт особого формата.

Лаврова бойкотировали на саммите G20: даже нарушили традицию

От совместной фотографии отказались из-за недовольства Кремлем

Бывший премьер-министр Японии не подает признаков жизни: подозреваемый— бывший военнослужащий

Синдзо Абэ в критическом состоянии.

Россия еще не начала всерьез ничего в Украине – Путин отличился циничным заявлением

Глава Кремля Владимир Путин высказался об Украинском государстве далеко не в лучшем свете. По его словам, военные силы России якобы еще даже не начали никаких серьезных мер в нашем государстве. Более того, он даже высказался о заявлении насчет того, что ВСУ победят РФ на поле боя.

Арестович прокомментировал заявления Путина, что РФ еще не начинала войны в Украине

Глава Кремля снова высказал какой-то бред.

В Великобритании заявили, будут ли дальше помогать Украине после отставки Джонсона

Важное заявление от одного из главных союзников Киева.