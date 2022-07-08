Кадыров записал новое видео с «Зеленским»: ВСУ показали, как опозорился глава Чечни

Чеченский лидер Рамзан Кадыров решил всерьез заняться либо юмористическими видео, либо накруткой подписчиков по своим каналам. Он записал уже второе видео, где президента Украины Владимира Зеленского играет актер, который делает максимально выгодные заявления для РФ.

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Об этой информации сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Кадырка Дон решил записать очередной видос для своего ТикТока. На большее эта мразь не способна», – коротко написал «Штирлиц».

Что примечательно, на видеоролике Зеленского показывают в качестве, вероятно, кокаинового наркомана. Его приводят к Кадырову в резиденцию в наручниках. По сюжету Зеленский просится в личный батальон Кадырова пехотинцем, однако глава Чечни посылает его в сторону Североатлантического альянса НАТО.

Что примечательно, в Украине по-своему ответили на подобное. Многие люди попросту рассмеялись из-за действий Кадырова, который не может ничего добиться в Украине. Как считают люди, данные видеоролики демонстрируют то, что РФ попросту не способна ничего добиться в нашей стране, и потому лютуют.

Напомним, олигархи Украины выводят свои активы из страны: инсайдер ОП сказал, как это бьет по государству.