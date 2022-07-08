Что ждет Украину после отставки Джонсона – эксперт дал четкий ответ

Своим мнением о ситуации поделился Павле Климкин
Одной из главных новостей вчерашнего дня, восьмого июля, стала отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как это отразится на Украине?
На этот вопрос пытался ответит кс-министр иностранных дел, дипломат Павел Климкин. Он предполагают, что Британия продолжит последовательно поддерживать Украину, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.
“Украина не потеряет поддержку, поскольку Великобритания – это не один Борис. Хотя Борис уникален, Борис питает искреннюю симпатию к Украине. Он всегда пытался быть впереди”, – отметил дипломат.
Эксперт предполагают, что внешнеполитический курс Британии, не изменится при новом премьере, вопрос лишь в акцентах.
По оценкам экс-министра, для британского кризиса сложились объективные внутриполитические обстоятельства, Кремль к нему не причастен.
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