Политика

Бывший премьер-министр Японии не подает признаков жизни: подозреваемый— бывший военнослужащий

Синдзо Абэ в критическом состоянии.

Время чтения: 54 Секунд

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в которого стреляли во время выступления в городе Нара в пятницу, потерял сознание и “по всей видимости, не подает признаков жизни”, сообщило информационное агентство Kyodo. Согласно правительственным источникам, подозреваемый – бывший солдат Сил самообороны Японии.

В Абэ стреляли сзади примерно в 11.30 утра по местному времени (5:30 утра в Киеве) во время выступления возле железнодорожной станции Нара на западе Японии. По словам очевидцев, прозвучало два выстрела, пишет УРА-Информ.

Женщина, находившаяся на месте происшествия, сообщила общественной вещательной компании NHK, что Абэ потерял сознание после второго выстрела. По данным телеканала, Эйб истекал кровью, а пожарные сообщили, что он не подавал признаков жизни.

С другой стороны, ежедневная газета Asahi Shimbun со ссылкой на полицию сообщила, что у Абэ произошла остановка сердца.

Член Либерально-демократической партии (ЛДП), которую Абэ возглавлял в течение многих лет, сообщил информационному агентству Kyodo, что бывший премьер-министр был ранен в левую часть груди.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 41-летний Тецуя Ямагами. По данным правительственных источников агентства Kyodo, он является бывшим солдатом Сил самообороны Японии, как официально называются японские вооруженные силы.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

РФ готовится к затяжной войне в Украине: эксперты ISW рассказали, какие планы мог поставить Путин

За последние 133 дня Россия не заявляла об «успехах» в войне против Украины. Это подтверждает оценку, что российские военные решились на временную паузу, которая со временем перейдет в конфликт особого формата.

Лаврова бойкотировали на саммите G20: даже нарушили традицию

От совместной фотографии отказались из-за недовольства Кремлем

Кадыров записал новое видео с «Зеленским»: ВСУ показали, как опозорился глава Чечни

Чеченский лидер Рамзан Кадыров решил всерьез заняться либо юмористическими видео, либо накруткой подписчиков по своим каналам. Он записал уже второе видео, где президента Украины Владимира Зеленского играет актер, который делает максимально выгодные заявления для РФ.

Россия еще не начала всерьез ничего в Украине – Путин отличился циничным заявлением

Глава Кремля Владимир Путин высказался об Украинском государстве далеко не в лучшем свете. По его словам, военные силы России якобы еще даже не начали никаких серьезных мер в нашем государстве. Более того, он даже высказался о заявлении насчет того, что ВСУ победят РФ на поле боя.

Арестович прокомментировал заявления Путина, что РФ еще не начинала войны в Украине

Глава Кремля снова высказал какой-то бред.

В Великобритании заявили, будут ли дальше помогать Украине после отставки Джонсона

Важное заявление от одного из главных союзников Киева.