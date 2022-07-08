Бывший премьер-министр Японии не подает признаков жизни: подозреваемый— бывший военнослужащий

Синдзо Абэ в критическом состоянии.

Время чтения: 54 Секунд

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в которого стреляли во время выступления в городе Нара в пятницу, потерял сознание и “по всей видимости, не подает признаков жизни”, сообщило информационное агентство Kyodo. Согласно правительственным источникам, подозреваемый – бывший солдат Сил самообороны Японии.

В Абэ стреляли сзади примерно в 11.30 утра по местному времени (5:30 утра в Киеве) во время выступления возле железнодорожной станции Нара на западе Японии. По словам очевидцев, прозвучало два выстрела, пишет УРА-Информ.

Женщина, находившаяся на месте происшествия, сообщила общественной вещательной компании NHK, что Абэ потерял сознание после второго выстрела. По данным телеканала, Эйб истекал кровью, а пожарные сообщили, что он не подавал признаков жизни.

С другой стороны, ежедневная газета Asahi Shimbun со ссылкой на полицию сообщила, что у Абэ произошла остановка сердца.

Член Либерально-демократической партии (ЛДП), которую Абэ возглавлял в течение многих лет, сообщил информационному агентству Kyodo, что бывший премьер-министр был ранен в левую часть груди.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 41-летний Тецуя Ямагами. По данным правительственных источников агентства Kyodo, он является бывшим солдатом Сил самообороны Японии, как официально называются японские вооруженные силы.