Арестович прокомментировал заявления Путина, что РФ еще не начинала войны в Украине

Глава Кремля снова высказал какой-то бред.

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Вчера, седьмого июля, президент РФ Владимир Путин выступил с новым обращением. Он заявил, что якобы Россия еще даже не начинала войну в Украине.

На такие странные слова ответил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. В эфире программы Фейгин Live заявил, что такие слова Путина – это только постановка для жителей РФ, так похоже, что и там уже начали задавать вопросы о пяти месяцах войны с Украиной, пишет УРА-Информ.

“Очевидно, произвели какие-то замеры, посмотрели и на более кричащие запросы общества попытались ответить. У меня один ответ на это все: не начинали, а уже кончаете вот это все. Всем этим потугам осталось очень недолго. Месяц-полтора и, я думаю, они заглохнут потихоньку в попытках наступать”, – высказался Арестович.

По его словам, Путин “пытается делать хорошую мину при очень плохой игре”. При этом Арестович предполагают, что Путин в курсе провала армии РФ в Украине.

Ранее мы сообщали, что в РФ ожидаются большие пертурбации на местах.