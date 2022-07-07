Политика

В РФ ожидаются большие пертурбации на местах: все из-за войны в Украине

Похоже, что Кремль готовится к затяжной войне в Украине.

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Уже в ближайшее время в России ожидаются большие пертурбации во власти. Правда пока речь идет не о Кремле, а о регионах.

Политолог Илья Гращенков поделился информацией о том, что правительство России собирается сменить десятки губернаторов. При этом он даже опубликовал тех, кого могут заменить. В отставку могут уйти Андрей Клычков (Орловская область), Валентин Коновалов (Хакасия), Андрей Травников (Новосибирская область), Александр Гусев (Воронежская область) и Александр Усс (Красноярский край) пишет УРА-Инфром со ссылкой на Донпресс.

«К ним могут добавиться и главы не из числа выборных регионов, например Липецкой, Смоленской, Оренбургской областей», – заявил политолог.

По данным эксперта, перестановки происходят из-за того, что Россия потихоньку переходит на военные рельсы и не все губернаторы этому соответствуют.

Также эксперт не исключает, что в случае затяжной войны будут введены военных администраций.

Ранее мы сообщали, что в Лисичанске и Северодонецке уже началась “мобилизация”.

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