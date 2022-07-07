У ВС РФ началась истерика в Украине: СБУ показали, что говорят российские войска своим родным

Разведка Украинского государства выложила очередную запись, где один из оккупантов рассказывает о своих впечатлениях на нашей земле. Выяснилось, что не только он один в шоке, а полученная им психологическая травма останется на всю жизнь.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«У оккупантов настоящая истерика из-за того, сколько у них убитых и раненных орков. Захватчики мечтают о том, чтобы попросту вернуться домой живыми. Действия ВСУ, в свою очередь, вызывают у рашистов нервные срывы и желание лечиться», – сказано в сообщении.

В перехваченном разговоре оккупант жалуется на то, что постоянно видит картины хаоса и трупов. Он уже даже не представляет, как будет жить в мирное время. Более того, по его словам, немало людей попросту закатывают в землю, и считают в качестве без вести пропавшими.

Кроме того, представитель ВС РФ мечтает уже вернуться домой и сходить на могилу к своей бабушке, которая, по его словам, была ангелом-хранителем для оккупанта.

Напомним, Арестович прокомментировал решение Генштаба запретить мужчинам покидать место жительства без одобрения военкомата.