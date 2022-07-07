Россия намерена ввести войска в еще одну страну: в The Times сообщили, куда именно

По мнению украинских спецслужб, события в Молдове станут решающими для Украины. Именно туда Российская Федерация, если верить докладам зарубежных источников, намерена ввести собственную армию.
Об этом пишет The Times со ссылкой на источники украинской разведки, передает «УРА-Информ».
Кремль принял решение о военном нападении на Молдову. Российское командование планирует десантирование на неподконтрольный Кишинев в Приднестровье. Десантники запускают самолеты и вертолеты Ил-76 с территории оккупированного Крыма.
Российская операция может начаться ближе к 9 мая. В этот день глава Кремля Владимир Путин собирается объявить о «независимости» Приднестровья. Высадка российского десанта в Тирасполе могла совпасть с попыткой поднять антиправительственное восстание в Кишиневе.
Украинская разведка уже фиксирует некоторую активность в аэропорту Тирасполя. Источники издания подчеркивают, что исход событий в Молдове будет решающим для Украины. Украинское государство станет более уязвимым в военном отношении, если Кремлю удастся взять под контроль Молдову. Признание «независимости» Приднестровья, в свою очередь, напрямую влияет на территориальную целостность Молдовы.
Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс считают, что вторгаясь на территорию Молдовы, Россия пытается решить три задачи: войти в состав частей вооруженных сил на юго-западе, остановить нынешний курс Кишинева на интеграцию с Европой, а также показать Западу новую военную эскалацию в регионе.
В то же время западные спецслужбы не согласны с представленными выводами. Они считают, что в настоящее время у России нет возможности безопасно пролететь над Одесской областью, чтобы задержать десант в Приднестровье. Кроме того, для усиления подразделений и обеспечения боеприпасами необходим наземный контроль Тирасполя, которого в настоящее время у российской стороны нет.
Напомним, у ВС РФ началась истерика в Украине: СБУ показали, что говорят российские войска своим родным.
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