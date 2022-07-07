Россия намерена ввести войска в еще одну страну: в The Times сообщили, куда именно

По мнению украинских спецслужб, события в Молдове станут решающими для Украины. Именно туда Российская Федерация, если верить докладам зарубежных источников, намерена ввести собственную армию.

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Об этом пишет The Times со ссылкой на источники украинской разведки, передает «УРА-Информ».

Кремль принял решение о военном нападении на Молдову. Российское командование планирует десантирование на неподконтрольный Кишинев в Приднестровье. Десантники запускают самолеты и вертолеты Ил-76 с территории оккупированного Крыма.

Российская операция может начаться ближе к 9 мая. В этот день глава Кремля Владимир Путин собирается объявить о «независимости» Приднестровья. Высадка российского десанта в Тирасполе могла совпасть с попыткой поднять антиправительственное восстание в Кишиневе.

Украинская разведка уже фиксирует некоторую активность в аэропорту Тирасполя. Источники издания подчеркивают, что исход событий в Молдове будет решающим для Украины. Украинское государство станет более уязвимым в военном отношении, если Кремлю удастся взять под контроль Молдову. Признание «независимости» Приднестровья, в свою очередь, напрямую влияет на территориальную целостность Молдовы.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс считают, что вторгаясь на территорию Молдовы, Россия пытается решить три задачи: войти в состав частей вооруженных сил на юго-западе, остановить нынешний курс Кишинева на интеграцию с Европой, а также показать Западу новую военную эскалацию в регионе.

В то же время западные спецслужбы не согласны с представленными выводами. Они считают, что в настоящее время у России нет возможности безопасно пролететь над Одесской областью, чтобы задержать десант в Приднестровье. Кроме того, для усиления подразделений и обеспечения боеприпасами необходим наземный контроль Тирасполя, которого в настоящее время у российской стороны нет.

Напомним, у ВС РФ началась истерика в Украине: СБУ показали, что говорят российские войска своим родным.