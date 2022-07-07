Очередные отставки в правительстве Бориса Джонсона: уже 44 чиновника покинуло свои должности

Похоже, что ситуация у Джонсона только ухудшается.

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Поздним вечером в среду число чиновников, ушедших в отставку за последние 30 часов с должностей различных уровней в правительстве премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, выросло до 44.

Поздно вечером в среду министр Уэльса Саймон Харт и заместитель министра здравоохранения Эдвард Аргар подали в отставку. Первый является четвертым министром, покинувшим правительство Бориса Джонсона с вечера вторника. Волна отставок была начата министром здравоохранения Саджидом Джавидом и министром финансов Риши Сунаком, а министр по вопросам равных возможностей, строительства и местных сообществ Майкл Гоув был уволен в среду вечером, пишет УРА-Информ.

В то время как остальные отставки касаются заместителей министров или даже более низких в иерархии парламентских заместителей госсекретарей, они настолько велики, что Джонсон, возможно, не сможет заполнить все вакантные места все еще лояльными ему политиками.

Также в среду вечером Джонсону позвонила генеральный прокурор Суэлла Браверман, хотя она и не подала в отставку, объяснив, что на ее должности не должно быть вакансий. Однако она объявила, что будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии, которая, скорее всего, займет пост премьер-министра.

Волна отставок началась после того, как Даунинг-стрит признала, что Джонсон знал об обвинениях в адрес депутата Криса Пинчера относительно его сексуальных домогательств с 2019 года, но назначил его в феврале этого года заместителем надзирателя за дисциплиной в парламентском клубе.

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