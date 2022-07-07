Политика

Казахстан готовит экономический удар по РФ: Береза сказал, что власти намерены запретить

Со стороны Казахстанского государства довольно часто идут довольно невыгодные для Российской Федерации месседжи. Однако на этом фоне бывший нардеп Украины Борислав Береза сообщил, что казахи готовят новый удар по экономике страны-агрессора.

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Казахстан подготовил приказ касательно запрета вывоза в Российскую Федерацию, а также Республику Беларусь товаров, которые попадают под санкционный список Запада. В данный момент документ пребывают в стадии проекта. Его прорабатывает группа специалистов», – написал экс-депутат.

Далее он добавил, что в документе уже есть четко очерченные позиции. Так, например, Береза утверждает, что власти Казахстана не будут заверять электронные счета-фактуры на вышеупомянутые грузы. Что примечательно, без подобной меры пересечение границы с РФ де-факто будет невозможным из-за запрета.

«Китай вместе с Евросоюзом и Соединенными Штатами ухмыляются. Молча поддерживают подобную инициативу», – заключил Береза.

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