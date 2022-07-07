Германия готова стать гарантом безопасности для Украины: Шольц принял важное решение

Германия выразила готовность предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Его детали уже обсуждаются в рамках G7. Более того, канцлер ФРГ Олаф Штольц сообщил о том, что решили в его стране.

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Об этой информации сообщили в немецком издании Sueddeutsche, передает «УРА-Информ».

Шольц указал, что эти гарантии могут быть аналогичны положениям ст. 5 Договора о коллективной обороне НАТО касательно автоматической военной помощи в случае нападения на страну.

Он также подчеркнул, что защитные меры должны быть адаптированы к «конкретной ситуации».

«Точная форма этих гарантий обсуждается с другими странами и Украиной», — говорится в заявлении.

Таким образом, стороны Евросоюза подобным жестом демонстрируют, что прорабатывают план мира в Украине. Однако пока никто не говорит о точных датах его достижения. Впрочем, украинцы надеются на то, что это случится уже очень скоро.

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