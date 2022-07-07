Политика

Борис Джонсон все-таки уйдет в отставку

Пока это еще не официальна информация, но многие источники это подтверждают.

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На Даунинг-стрит готовится заявление об отставке премьер-министра Бориса Джонсона, хотя пока неизвестно, будет ли оно им зачитано и когда, сообщил Sky News в четверг.

По словам телеканала, на Даунинг-стрит растут разногласия по поводу того, должен ли Джонсон уйти в отставку или продолжать борьбу, о чем он сам заявил вчера, пишет УРА-Информ.

Тем временем утром в четверг министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис подал в отставку. Он является четвертым министром Джонсона в строгом кабинете, который ушел в отставку за последние два дня, а еще один министр — Майкл Гоув, министр равных возможностей, строительства и сообществ — был уволен премьер-министром в среду вечером.

Продолжается волна отставок депутатов, занимающих более низкие государственные должности – заместителей министров и парламентских заместителей статс-секретарей. Наряду с уже упомянутыми четырьмя министрами, количество заявлений об отставке, поданных с вечера вторника, теперь составляет 53. Его инициировали министры здравоохранения Саджид Джавид и министры финансов Риши Сунак.

Ранее мы сообщали, что в Британии анонсировали передачу нового вооружения для ВСУ.

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