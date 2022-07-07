Арестович признался, угрожает ли что-то Одессе

Советник главы Офиса президента о ситуации в городе.

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Одессе ничего вообще не угрожает. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live он заявил, что в последнее время получает сообщения от местных жителей о том, что якобы Киев принял решение отдать Одессу РФ. Он только посмеялся с такой информации, пишет УРА-Информ.

“Для того чтобы хоть что-то сделать с Одессой, нужно сначала взять Николаев. Эти перспективы были обломаны даже в начале войны (…) Сейчас его взять шансов вообще никаких. Вы просто подумайте… Для того чтобы взять Лисичанск и Северодонецк, 60% (российских) войск, которые есть в Украине, 9/10 российской армии, были сосредоточены в этих городах. 90 дней. Чтобы повторить этот успех, нужно снова притащить эти 60%. Как они будут их притаскивать на Одесское направление?” – отметил Арестович.

Он заявил, что городе ничего не угрожает кроме ракетных обстрелов, но в последнее время и ПВО в этом направлении начало работать лучше.

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