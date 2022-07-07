Политика

Арестович признался, угрожает ли что-то Одессе

Советник главы Офиса президента о ситуации в городе.

Время чтения: 47 Секунд

Одессе ничего вообще не угрожает. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live он заявил, что в последнее время получает сообщения от местных жителей о том, что якобы Киев принял решение отдать Одессу РФ. Он только посмеялся с такой информации, пишет УРА-Информ.

“Для того чтобы хоть что-то сделать с Одессой, нужно сначала взять Николаев. Эти перспективы были обломаны даже в начале войны (…) Сейчас его взять шансов вообще никаких. Вы просто подумайте… Для того чтобы взять Лисичанск и Северодонецк, 60% (российских) войск, которые есть в Украине, 9/10 российской армии, были сосредоточены в этих городах. 90 дней. Чтобы повторить этот успех, нужно снова притащить эти 60%. Как они будут их притаскивать на Одесское направление?” – отметил Арестович.

Он заявил, что городе ничего не угрожает кроме ракетных обстрелов, но в последнее время и ПВО в этом направлении начало работать лучше.

Ранее мы сообщали, что в Британии анонсировали передачу нового вооружения для ВСУ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Казахстан готовит экономический удар по РФ: Береза сказал, что власти намерены запретить

Со стороны Казахстанского государства довольно часто идут довольно невыгодные для Российской Федерации месседжи. Однако на этом фоне бывший нардеп Украины Борислав Береза сообщил, что казахи готовят новый удар по экономике страны-агрессора.

В РФ ожидаются большие пертурбации на местах: все из-за войны в Украине

Похоже, что Кремль готовится к затяжной войне в Украине.

Борис Джонсон все-таки уйдет в отставку

Пока это еще не официальна информация, но многие источники это подтверждают.

У ВС РФ началась истерика в Украине: СБУ показали, что говорят российские войска своим родным

Разведка Украинского государства выложила очередную запись, где один из оккупантов рассказывает о своих впечатлениях на нашей земле. Выяснилось, что не только он один в шоке, а полученная им психологическая травма останется на всю жизнь.

Очередные отставки в правительстве Бориса Джонсона: уже 44 чиновника покинуло свои должности

Похоже, что ситуация у Джонсона только ухудшается.

Важное обращение Зеленского к украинцам: сделайте это

Украинский президент записал новое обращение к народу.