Политика

Вот доказательство того, что санкции работают: Путину пришлось принять сложное решение

Москва готовится к двухлетней рецессии

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Россия сократит расходы на ближайшие три года. Сокращаются средства на транспорт, технику и оборону. Это результат санкций, введенных в отношении России.

Британский The Telegraph сообщает, что Кремль решил сократить расходы примерно на 1,6 триллиона рублей. Таким образом, Москва готовится к двухлетней рецессии. В 2023 году расходы России должны сократиться на 557 миллиардов рублей, и в ближайшие два года сокращения будут такими же, пишет УРА-Информ.

«Изменения в бюджете невелики по сравнению с размером всего бюджета Москвы, но эти цифры — один из первых признаков фискального удара, нанесенного России конфликтом в Украине. Сокращения в 2023 году соответствуют чуть более 2% от бюджета Российской Федерации», — пишет «Телеграф».

После того, как в Украине разразилась война, многие страны Запада и остальной мир ввели санкции против России. Была заблокирована торговля, закрыто воздушное пространство для российских самолетов, а российские банки отрезаны от платежной системы SWIFT.

Рост цен на энергоносители и рост военных расходов также негативно сказываются на российском бюджете. При этом налоговые поступления в России падают, что связано с сокращением экономики.

Ранее мы сообщали, что военные РФ после удара по аэродрому Мелитополя закрыли город на выезд.

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