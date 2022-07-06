Стало известно, сколько денег нужно на восстановление Мариуполя

Вадим Бойченко подсчитал цифры восстановления города.

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На восстановление Мариуполя необходимо большое количество денег и множество лет. Такое заявление сделал мэр город Вадим Бойченко.

По его данным, восстановление Мариуполя обойдется в более чем 14 млрд долларов, на то чтобы отстроить город нужно 7-10 лет. Он сообщает, что из-за войны в городе уничтожены или повреждены 1 356 многоэтажных домов и 40% частных домов. При этом, большинство из них не подлежит реконструкции, пишет УРА-Информ.

Отмечается, что окончательная цифра будет известна после оценки разрушенных домов после деоккупации. На данный момент точно проверить все разрушенные здания просто невозможно из-за оккупации города.

По словам мэра, Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес уже заявили о своей готовности помогать в восстановлении Мариуполя.

Отмечается, что местные власти сейчас сотрудничают с разными экспертами из городов, которые были разрушены во время Второй мировой войны.

Ранее мы сообщали, что военные РФ после удара по аэродрому Мелитополя закрыли город на выезд.