Стало известно, кто именно в Германии блокирует поставки оружия в Украину

Олаф Шольц со своей партией находятся под критикой.

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В Германии усиливаются критика и давление на канцлера Олафа Шольца в связи с приостановкой поставок тяжелого вооружения в Украину. Это исходит от партнеров по коалиции. СвДП присоединилась к призыву зеленых, давно требующих передачи немецких бронетранспортеров.

«Шольц вместе со своей социал-демократической СДПГ, кажется, все больше изолируется в своем крайне осторожном подходе к вооружению Украины», — пишет известное немецкое издание BILD, отмечает УРА-Информ.

Оппозиционные христианско-демократические партии ХДС/ХСС высказались против действий Олафа Шольца, которого обвиняют в затягивании и затягивании поставок тяжелого вооружения в Украину. Недовольство тактикой канцлера и министерства обороны, также возглавляемых СДПГ, сейчас все чаще выражают партнеры по коалиции социал-демократы.

Недавно политики СвДП призвали правительство предоставить Украине бронетранспортеры Fuchs. «В Бундесвере сейчас около 800 таких машин. Они были бы чрезвычайно полезны для украинских войск (…) еще и потому, что умеют плавать и позволяют вести контрнаступление с форсированием рек», — поясняет эксперт по вопросам обороны Маркус Фабер (СвДП).

Как указывает Фабер, в скором времени сотни таких носителей будут выведены из эксплуатации в Бундесвере, чтобы «200 таких машин можно было оперативно доставить в Украину». «Политическая воля к поставке БТР присутствует у СвДП и Зеленых», — отметил Фабер.

«Можно прочитать, что такая поставка в настоящее время не удалась из-за сопротивления СДПГ, партии Шольца», — отмечает Bild.

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