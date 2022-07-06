Политика

Стало известно, когда настанет переломный момент в войне РФ против Украины: мнение эксперта Израиля

Израильский военный специалист и по совместительству офицер Джигаль Левин уверен, что освобождение Херсона и Мелитополя украинской армией станет переломным моментом в войне.

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Об этой информации сообщил Левин в эфире «Радио НВ», передает «УРА-Информ».

Южный фронт является наиболее перспективным для украинской армии. Освобождение Херсона и Мелитополя расколет агрессора.

«Основные бои будут на юге, естественно, за Херсон и Мелитополь. Это ключ к будущему этой войны… Это повлияет на все в целом», — сказал эксперт.

Он пояснил, что освобождение этих городов побудит Запад увеличить помощь Украине, сломить дух оккупационной армии Российской Федерации и ликвидировать сотрудничество на оккупированных Россией территориях.

Левин считает, что наиболее перспективным направлением контрнаступления Украины в войне является юг, а не восток. Это отделит оккупационную группировку аннексированного Крыма от Российской Федерации, а также сузит фронт.

“Украина сможет продемонстрировать, что может вернуть свои территории, включая города”, – сказал израильский чиновник.

Украинское военное командование, похоже, разделяет эту точку зрения. На Южном фронте ВСУ уже месяц активно ведут контрнаступательные действия и готовят стартовую площадку для последующего освобождения территории.

 Украинские войска неумолимо приближаются к Херсону и уничтожают тыловые базы снабжения наступающих на этом направлении. В настоящее время украинские вооруженные силы не готовы к крупному контрнаступлению, так как сейчас они накапливают необходимую тяжелую артиллерию благодаря помощи Запада. По мнению экспертов, украинские военные предпримут решительные шаги ближе к концу лета – началу осени.

Напомним, союзники по НАТО подпишут договоры о присоединении Финляндии и Швеции.

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