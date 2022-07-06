Политика

Стало известно, чего боиться Путин

У Путина нет возможности “помочь” Узбекистану, так как у армии РФ катастрофически не хватает личного состава для войны в Украине

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Глава Кремля Владимир Путин испугался официальной просьбы о военной помощи из охваченного протестами Узбекистана. Об этом сообщает военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.

“Дело в том, что есть информация, что Путин был напряжен и боялся, что Узбекистан пригласит военную помощь. Почему? Потому что сегодня он не может отдать ни одного солдата. Он хочет решать вопросы частичной, но открытой мобилизации. Потому что не хватает личного состава”, даже на пополнение потерь. Но Узбекистан не обратился в РФ за военной помощью. И на сегодняшний день есть информация, что там понемногу протесты утихают и как-то они начинают понемногу урегулировать”, – сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что если все страны в мире введут одновременно против РФ санкции, то Кремль не сможет продолжать войну против Украины.

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