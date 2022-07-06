Хотя коронавирус уже не попадает на первые полосы газет, Кремль по-прежнему опасается заражения, поэтому все, кто встречается с Путиным, помещаются на карантин и проходят всестороннее тестирование.

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Об этой информации сообщили в BBC, передает «УРА-Информ».

О том, что российский президент беспокоится о своем здоровье, известно давно, поэтому он встречается с коллегами за очень долгой трапезой или даже в Интернете. Но BBC исследует и собирает доказательства того, что профилактические меры не ограничиваются цианированием.

Так, 9 мая всех, кто пожимал руку Владимиру Путину, отправили на карантин. И рукопожатие было не спонтанным, а дано только тем, кто на 100% чувствителен.

Об этом рассказал казанский генерал Ахат Юлашев, 94-летний ветеран войны в Афганистане.

Когда страну охватила пандемия коронавируса, Путин получил четыре вакцины, но, видимо, не поверил им. Весь обслуживающий персонал и все контактировавшие с ним лица должны самоизолироваться. Это только сейчас происходит по всей России, так как Путин часто ездит в Украину после войны.

«Подобные меры беспрецедентны, но я не могу сказать, что если у президента есть проблемы со здоровьем, то он уже не является проблемой безопасности», — заявил Михаил Фремдерман, израильский анестезиолог, работавший в России до 2014 года.

Другой известный врач, Константин Балонов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Медицинского центра Тафтса в США, считает, что кремлевские врачи боятся пропустить легкое заболевание.

«Это медицинская паранойя или страх оказаться в карантине и пройти множество тестов. Дело врача может быстро стать новой реальностью», — сказал он.

Владимир Путин также находится под постоянным наблюдением медицинской службы. Яхта «Шахерезада», принадлежащая Президенту России, также была полностью оборудована.

Врачи всегда с ним, особенно на всевозможных форумах и встречах.

Так, перед Владивостокским форумом-2021 врачи ЦКБ приехали на неделю раньше и уехали сразу после ухода директора.

Напомним, на фронте произошло очень важное изменение – Арестович.