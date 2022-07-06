Политика

На фронте произошло очень важное изменение – Арестович

Советник главы Офиса президента поделился важной информацией.

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За последнее время на фронте произошло важное изменение. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он рассказал о том, что на фронте произошло изменение интенсивности обстрелов. По его данным, сейчас на поле боя еще нет баланса, но уже произошло изменение интенсивности обстрелов в пользу украинских вооруженных сил, пишет УРА-Информ.

“Мы перестали “стесняться” особо и начали применять (вооружение – прим.ред.) значительно интенсивнее, чем месяц-два назад. Просто тупо не было боеприпасов, “плакали” над каждым снарядом”, – сказал Арестович.

Он добавил, что раньше российский дивизион мог выпустить за сутки две тысячи снарядов, а украинский – 100. Теперь ситуация изменилась. Также приехали снаряды, их можно уже не экономить.

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