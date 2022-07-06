ISW назвал настоящие цели РФ в Украине

Хотят добиться того, что и хотел Путин с самого начала.

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Цели вторжения в Украину, поставленные российскими властями, включают свержение власти в Киеве, ограничение суверенитета украинского государства и оккупацию территорий не только на Донбассе, такое заявление сделал Институт военных исследований США (ISW).

В ответ на прежние неудачи в выполнении задач на фронте Кремль изменил свою риторику, предполагая, что его намерения будут ограниченными. Однако секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во вторник, что “российская военная операция” в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели, аналогичные тем, которые Путин обозначил в начале вторжения, говорится в отчете ISW, пишет УРА-Информ.

Патрушев заявил, что цель состояла в том, чтобы «защитить мирных жителей» от «геноцида», «денацифицировать» и «демилитаризовать» Украину, а также заставить ее сохранять нейтралитет между Россией и НАТО. При этом он повторил тезисы русской пропаганды, распространявшиеся с начала войны.

«Повторение Патрушевым первоначальных целей Путина спустя почти пять месяцев ясно указывает на то, что Кремль не признает недавние успехи в Луганской области выполнением целей «спецоперации», что подтверждает оценку ISW о том, что Кремль имеет значительные территориальные устремления за пределы Донбасса”, – говорится в сообщении.

«Заявление Патрушева говорит о том, что российское военное руководство будет стремиться к продвижению за пределы Донецкой и Луганской областей, а Кремль готовится к затяжной войне с намерением оккупировать гораздо большие территории Украины», — добавил он.

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