Данилов рассказал, при каком условии война закончится до конца года

Нужно очень много оружия, чтобы завершить военные действия.

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Война в Украине может закончится до конца года только при соблюдении определённых условий. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В интервью Апостроф TV он заявил, что для победы еще в этом году необходимо выполнения большого количества факторов. Главным, из которых будет предоставленное оружие в большом количестве, пишет УРА-Информ.

“Нам очень хотелось бы, чтобы это произошло, но для этого должны быть определенные факторы. Если количество и качество оружия, которое дают нам партнеры, если откроется ленд-лиз и другие возможности для поддержки нашей страны, то такую задачу можно выполнить. Если этого не будет, мы понимаем, что будет очень сложно, но мы будем продолжать борьбу за независимость”, – отметил глава СНБО.

При этом он считает, что победой в войне станет выход Украины на госграницы 2013 года.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, когда Россия прекратит войну в Украине.