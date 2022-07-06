Британия снова поможет Украине вооружением: Джонсон сказал, что собираются передать

Известно, что представители Великобритании довольно часто высказываются в поддержку Украинского государства. Так, недавно премьер Объединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что намерен передать Киеву соответствующее воружение.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Великобритания передаст Украине 10 самоходных артиллерийских установок, а также барражирующие боеприпасы», – процитировал источник Джонсона.

Известно в данный момент только то, что ВСУ, действительно, нуждаются в артиллерии, а также снарядах. Этот вид оружия хорош не только для защиты позиций, но также и для нападения, поскольку военные Украины намерены отбивать целый ряд городов из российской оккупации.

На этом фоне, увы, пока никто не говорил о конкретных сроках. Общественность же, в свою очередь, только надеется на то, что вышеупомянутые артиллерийские системы прибудут как можно быстрее.

Напомним, Зеленский рассказал, когда Россия прекратит войну в Украине.