В Минобороны Украины сделали заявление о призыве женщин: ВСУ приняли важное решение

Не так давно начали распространяться слухи о том, что представительниц прекрасного пола могут призывать в ряды ВСУ. Однако в Министерстве обороны сообщили, что подобная информация является в какой-то степени фейковой.

Время чтения: 32 Секунд

Об этом сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале было отмечено, что у ВСУ нет надобности в принудительной мобилизации женщин. Иными словами, им никто не помешает в том, чтобы пересечь границу государства. Кроме того, в Минобороны добавили, что вышеупомянутый фейк «распустили» в информационных агентствах РФ.

«Данный фейк и у нас подхватили. Да, у нас здесь тема, которая предоставит немало пересмотров. Но в данный момент не нужно спекулировать. Тем более, во время войны. С 24 февраля ни одна женщина не была принудительно мобилизована. То же самое и с 2014 года», – подытожили в Министерстве обороны.

Напомним, Гайдай рассказал, почему армия РФ смогла захватить Лисичанск.