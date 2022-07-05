Политика

Союзники по НАТО подпишут договоры о присоединении Финляндии и Швеции

Еще один важный шаг для тих двух стран.

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Союзники по НАТО подпишут протоколы о присоединении Финляндии и Швеции во вторник в Брюсселе, заявила пресс-секретарь Североатлантического союза Оана Лунгеску.

В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялись «переговоры о вступлении между представителями НАТО и представителями Финляндии и Швеции». Во вторник союзники подпишут протоколы о присоединении Финляндии и Швеции, заявила в понедельник пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет УРА-Информ.

Подписание протоколов означает, что обе страны, претендующие на членство в НАТО, смогут участвовать в заседаниях НАТО в качестве наблюдателей (без права голоса). При этом процесс ратификации продолжится в странах-членах Альянса.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае в ответ на вторжение России в Украину. После первоначального возражения Турции на состоявшемся на прошлой неделе саммите НАТО в Мадриде по этому вопросу было достигнуто соглашение, и обеим странам был дан «зеленый свет».

Ранее мы сообщали, что у Зеленского поставили РФ условия для возобновления переговоров.

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