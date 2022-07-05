Начался процесс ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Процесс официально стартовал.
Начался процесс ратификации членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе, заявил сегодня, во вторник, 5 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Подписание протоколов о присоединении запускает процесс ратификации в каждой из стран-членов», — сказал Столтенберг перед подписанием протоколов послами Альянса, пишет УРА-Информ.
На прошлой неделе в ходе саммита НАТО альянс принял историческое решение пригласить в организацию Финляндию и скандинавскую Швецию.
Сегодня также союзники подпишут протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Подписание протоколов означает, что обе страны, претендующие на членство в НАТО, смогут участвовать в заседаниях НАТО в качестве наблюдателей (без права голоса). При этом процесс ратификации продолжится в странах-членах Альянса.
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае в ответ на вторжение России в Украину.
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