Политика

Начался процесс ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Процесс официально стартовал.

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Начался процесс ратификации членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе, заявил сегодня, во вторник, 5 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Подписание протоколов о присоединении запускает процесс ратификации в каждой из стран-членов», — сказал Столтенберг перед подписанием протоколов послами Альянса, пишет УРА-Информ.

На прошлой неделе в ходе саммита НАТО альянс принял историческое решение пригласить в организацию Финляндию и скандинавскую Швецию.

Сегодня также союзники подпишут протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Подписание протоколов означает, что обе страны, претендующие на членство в НАТО, смогут участвовать в заседаниях НАТО в качестве наблюдателей (без права голоса). При этом процесс ратификации продолжится в странах-членах Альянса.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае в ответ на вторжение России в Украину. 

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