Арестович снова вангует: это последний крупный успех РФ

Советник главы ОП считает, что Лисичанкс – последний крупный успех противника.

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После захвата Лисичанска больше крупных успехов россиян не будет. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он прокомментировал отвод украинских войск из Лисичанска. Он заявил, что за захват Лисичанска российские оккупанты заплатили большими потерями. По самым скромным подсчетам, там “легло” бригады три российских оккупантов и несколько танковых батальонов. То есть где-то 7 тысяч захватчиков, не меньше, а может и больше, пишет УРА-Информ.

В тоже время он считает, что это последний крупный успех врага.

“Мне уже с прогнозами терять нечего. Но это (Лисичанск) последний успех российской армии в этой войне. Они могут взять еще села, но городов не возьмут. Посмотрим, как они будут брать Славянск и Краматорск”, – сказал Арестович.

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