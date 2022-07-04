В Госдуме начали угрожать Зеленскому из-за «удара» по Белгороду: Шарий о тревожном заявлении депутата

На территории Российской Федерации продолжают делать провокационные заявления на фоне взрывов в Белгородской области. Активизировались не только представители Госдумы, но также и работники Министерства иностранных дел РФ.

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Об этой информации сообщил блогер и лидер запрещенной в Украине партии «ППШ» Анатолий Шарий в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«За подлый удар по Белгороду Зеленский ответит. Сказал об этом Картаполов, занимающий пост главы комитета Государственной Думы по обороне», – сообщил Шарий.

Кроме того, он обратил внимание и на обращение представителей МИДа России. Как сообщили в дипведомстве, если Киев якобы продолжит свою провокацию, то «им» не поздоровится. Однако в МИДе не уточнили, о ком именно речь.

В Украине же отрицают свою причастность к обстрелу Курска и Белгорода. Более того, известно, что ВСУ не хватает вооружения на передовой, и обстреливать им территорию РФ, как минимум, нелогично. Однако в практике Кремля уже были случаи терактов и самообстрелов для обвинения других сторон, чтобы в итоге найти повод для того или иного действия.

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