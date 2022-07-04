Украинская разведка рассказала, помогает ли Китай России в войне в Украине

Кирилл Буданов раскрыл несколько интересных моментов.

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Китай занимает нейтралитет в вопросе войны России против Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, что Китай вроде официально придерживаются нейтралитета, при этом время от времени Запад заявляет, что на самом деле помощь России есть, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

“На данном этапе все же я бы сказал, что позиция Китая более нейтральна в этом вопросе”, – заявил Бданов.

Также он добавил, что до конца года вряд ли позиция Китая изменится, но он добавил: “Но это мое сейчас личное мнение, базируясь на ситуации по состоянию на сейчас”.

Он также отметил, что первые переломные моменты в войне с Россией станут известны в августе.

Ранее Буданов сообщил, когда украинцы увидят первые победы ВСУ.