У Зеленского поставили РФ условия для возобновления переговоров: подробности

Михаил Подоляк озвучил условия Украины для мирных переговоров с Российской Федерацией. По его словам, Кремль должен соблюсти несколько пунктов, чтобы мирные переговоры вообще были начаты.

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Об этой информации сообщил сам представитель Офиса Президента Михаил Подоляк на своей страничке в «Твиттере», передает «УРА-Информ».

Украина предложила России свои условия для продолжения переговоров с целью заключения мирного соглашения.

Первым условием является немедленное установление встречи в тишине. Второй – вывод всех российских войск с территории Украины. В-третьих, репатриация всех похищенных граждан Украины и выдача Киеву военных преступников. В-четвертых, утверждение системы льгот и признание Российской Федерацией суверенитета украинского государства.

Подоляк добавил, что российская сторона хорошо осведомлена о ситуации на Украине, и выразил уверенность, что придет время, когда требования Киева будут представлены в письменном виде.

Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з 🇺🇦. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав 🇺🇦… Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф #Пєсков (а) може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 3, 2022

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