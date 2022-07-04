Спецслужбы РФ начали кампанию по подкупу политических элит Украины: источник раскрыл детали

Инсайдер из Офиса Президента представил информацию, которая может быть губительна для внутреннего положения Украинского государства. Выяснилось, что, возможно, спецслужбы, связанные с Российской Федерацией, начали попросту подкупать важных политических игроков в стране.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил о том, что ГУР наряду с СБУ доложили Зеленскому важные сведения. Речь идет о том, что специальные службы России начала массово подкупать украинскую политическую элиту. Это даже может коснуться ближайших людей Зеленского в Офисе Президента», – сказано в сообщении.

К сожалению, пока неизвестно, удалось ли кого-то вообще подкупить. К счастью, Служба безопасности Украины работает в режиме 24/7, а потому довольно часто ловит коллаборантов и даже внутренних агентов РФ в определенных городах Украины.

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