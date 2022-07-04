Политика

Шольц о гарантиях для Украины: они не будут такими, как для члена НАТО

Немецкий канцлер о гарантиях после войны для Киева.

Время чтения: 42 Секунд

Германия обсуждает со своими союзниками по НАТО гарантии безопасности для Украины, которые будут действовать после окончания войны, заявил в интервью ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также отметил, что они не будут такими, как для члена трансатлантического альянса.

– Мы обсуждаем с близкими друзьями вопрос о том, какие гарантии безопасности мы можем дать. Это процесс, который продолжается. Понятно, что они не будут такими, как для члена НАТО, заявил в воскресенье Олаф Шольц, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности Украины, которые будут действовать после окончания российского вторжения, пишет УРА-Информ.

Канцлера, представляющего социал-демократов от СДПГ, обвиняют в том, что он недостаточно подробно разъясняет свою политику, а его лаконичные заявления и публичные выступления производят впечатление «высокомерного». «Я так не думаю, поэтому я не разделяю эту оценку», — сказал Шольц.

Ранее мы сообщали, что Глава ГУР назвал сроки завершения войны в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Пойдет ли в наступление Беларусь – Буданов дал четкий ответ

На данный момент — это очень важный вопрос, который интересует многих.

В США назвали печальный прогноз по войне Украине: речник Пентагона о сроках военных действий

Соединенные Штаты не видят шансов закончить войну России с Украиной к концу года, поскольку глава Кремля Владимир Путин хочет продолжить атаки. Такое мнение выразил речник Пентагона по имени Джон Кирби.

Порошенко жестко оскорбил Путина: стало известно, кем назвал экс-президент Украины главу Кремля

Бывший глава Украины и сегодняшний лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко достаточно часто в своих месседжах упоминает главу агрессивного государства Владимира Путина. Однако на сей раз не обошлось без серьезных заявлений в сторону лидера РФ.

Россия и Китай отвергают обвинения, выдвинутые против них на саммите НАТО в Мадриде

Кто бы сомневался, что эти страны поступят другому.

Фон дер Ляйен: Европа будет на стороне Киева столько, сколько потребуется

Она онлайн выступила в Верховной Раде Украины.

В ОП прокомментировали ракетный удар по Одесщине, где погибло более 10 человек

Россияне продолжают обстреливать мирных жителей.