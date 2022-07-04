Шольц о гарантиях для Украины: они не будут такими, как для члена НАТО

Немецкий канцлер о гарантиях после войны для Киева.

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Германия обсуждает со своими союзниками по НАТО гарантии безопасности для Украины, которые будут действовать после окончания войны, заявил в интервью ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также отметил, что они не будут такими, как для члена трансатлантического альянса.

– Мы обсуждаем с близкими друзьями вопрос о том, какие гарантии безопасности мы можем дать. Это процесс, который продолжается. Понятно, что они не будут такими, как для члена НАТО, заявил в воскресенье Олаф Шольц, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности Украины, которые будут действовать после окончания российского вторжения, пишет УРА-Информ.

Канцлера, представляющего социал-демократов от СДПГ, обвиняют в том, что он недостаточно подробно разъясняет свою политику, а его лаконичные заявления и публичные выступления производят впечатление «высокомерного». «Я так не думаю, поэтому я не разделяю эту оценку», — сказал Шольц.

Ранее мы сообщали, что Глава ГУР назвал сроки завершения войны в Украине.