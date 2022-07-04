Политика

Пойдет ли в наступление Беларусь – Буданов дал четкий ответ

На данный момент — это очень важный вопрос, который интересует многих.

Время чтения: 37 Секунд

Пока нет признаков того, что в ближайшее время белорусская армия пойдет в наступление на Украину. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Он заявил, что сейчас на территории Беларуси находится абсолютно мизерное количество российских солдат вблизи украинской границы. При этом он отмечает, что те действия, которые сейчас там приходят, вполне плановые, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

“Это абсолютно плановые мероприятия беларуской армии, которые они проводят. Мы знали о них за два с половиной месяца точно до того, как начались первые действия. На данном этапе угрозы от беларуской армии для Украины не существует”, – заявил Буданов.

Он добавил, что в ближайшей перспективе угрозы от беларуской армии для Украины не существует.

Ранее Глава ГУР назвал сроки завершения войны в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Шольц о гарантиях для Украины: они не будут такими, как для члена НАТО

Немецкий канцлер о гарантиях после войны для Киева.

В США назвали печальный прогноз по войне Украине: речник Пентагона о сроках военных действий

Соединенные Штаты не видят шансов закончить войну России с Украиной к концу года, поскольку глава Кремля Владимир Путин хочет продолжить атаки. Такое мнение выразил речник Пентагона по имени Джон Кирби.

Порошенко жестко оскорбил Путина: стало известно, кем назвал экс-президент Украины главу Кремля

Бывший глава Украины и сегодняшний лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко достаточно часто в своих месседжах упоминает главу агрессивного государства Владимира Путина. Однако на сей раз не обошлось без серьезных заявлений в сторону лидера РФ.

Россия и Китай отвергают обвинения, выдвинутые против них на саммите НАТО в Мадриде

Кто бы сомневался, что эти страны поступят другому.

Фон дер Ляйен: Европа будет на стороне Киева столько, сколько потребуется

Она онлайн выступила в Верховной Раде Украины.

В ОП прокомментировали ракетный удар по Одесщине, где погибло более 10 человек

Россияне продолжают обстреливать мирных жителей.