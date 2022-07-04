Пойдет ли в наступление Беларусь – Буданов дал четкий ответ

На данный момент — это очень важный вопрос, который интересует многих.

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Пока нет признаков того, что в ближайшее время белорусская армия пойдет в наступление на Украину. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Он заявил, что сейчас на территории Беларуси находится абсолютно мизерное количество российских солдат вблизи украинской границы. При этом он отмечает, что те действия, которые сейчас там приходят, вполне плановые, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

“Это абсолютно плановые мероприятия беларуской армии, которые они проводят. Мы знали о них за два с половиной месяца точно до того, как начались первые действия. На данном этапе угрозы от беларуской армии для Украины не существует”, – заявил Буданов.

Он добавил, что в ближайшей перспективе угрозы от беларуской армии для Украины не существует.

Ранее Глава ГУР назвал сроки завершения войны в Украине.