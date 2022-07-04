Борьба за Донбасс идет разрушительная – британская разведка

Британцы опубликовали очередной доклад

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Министерство обороны Великобритании заявило, что украинские войска были выведены из Лисичанска, который был последним крупным населенным пунктом в Луганской области, находившимся под контролем Украины, и что теперь Россия сосредоточится на захвате остальной части Донецкой области.

«Украинские силы отошли из Лисичанска, возможно, отойдя к подготовленной обороне. Минобороны России ранее заявляло, что завершило окружение Лисичанска и обеспечило себе полный контроль над городом. Бои в городе и вокруг него в Луганской области усилились в течение на прошлой неделе, и российские силы добились устойчивого прогресса», — говорится в ежедневном сводке разведки, пишет УРА-Информ.

«Россия почти наверняка сосредоточится сейчас на захвате Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил. Борьба за Донбасс идет разрушительная и вряд ли что-то изменится в ближайшие недели», — прогнозируют британцы.

«Пока идет сбор урожая, российское вторжение продолжает оказывать разрушительное воздействие на украинский сельскохозяйственный сектор. Война серьезно нарушила цепочки поставок семян и удобрений, на которые полагаются украинские фермеры. Российская блокада Одессы продолжает серьезно ограничивать экспорт украинского зерна. в 2022 г. он вряд ли превысит 35% от показателя 2021 г”, – добавили в разведке

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