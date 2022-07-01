Политика

В США назвали печальный прогноз по войне Украине: речник Пентагона о сроках военных действий

Соединенные Штаты не видят шансов закончить войну России с Украиной к концу года, поскольку глава Кремля Владимир Путин хочет продолжить атаки. Такое мнение выразил речник Пентагона по имени Джон Кирби.

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Данная информация представлена ресурсом Bloomberg, передает «УРА-Информ».

«Мы хотим, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин поступит правильно. Но Путин не проявляет намерения вести переговоры. Он показывает, что хочет продолжать нападать на Украину и достигать военных целей», — сказал Кирби.

Он добавил, что именно поэтому Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине в наращивании ее оборонного потенциала.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил лидерам G7, что хочет завершить полномасштабную войну России против Украины до зимы, и попросил помощи в этом плане.

Напомним, Байден снова ошибся: перепутал Виталия и Владимира Кличко.

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