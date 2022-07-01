В ОП прокомментировали ракетный удар по Одесщине, где погибло более 10 человек

Россияне продолжают обстреливать мирных жителей.

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Россия продолжает кровавую тактику террора. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Таким образом он отреагировал на ракетный удар по Одесской области. Сегодня ночью, уже первого июля, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. На этот раз две ракеты попали по Белгород-Днепровскому району. Одна ракета попала в 9-этажное жилое здание, вторая — в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей и сообщается о большом количестве погибших и раненых, пишет УРА-Информ.

«рф не проводит работу над ошибками – для них это не ошибка. Это сознательная кровавая тактика террора: умышленные хаотические обстрелы и массовые жертвы. Украина нуждается в системах ПРО», – написал Подоляк.

Ранее ответ за такие действия анонсировал другой советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.